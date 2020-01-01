صندوق التنمية الثقافية يضع خطة استثنائية لعودة الدراسة "ببيت جميل"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

استأنف قطاع صندوق التنمية الثقافية العمل ببرنامج بيت جميل للفنون التراثية، والذي يقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للفنون التراثية والتي إستمدت مفهومها من الفنون الإسلامية، وذلك بمركز الحرف بالفسطاط بعد وضع خطة العمل الإستثنائية .

 

حيث تضمنت الخطة جزئين، جزء عملي: يتم فيه تقسيم الطلبة من كل فصل دراسي الي مجموعتين الأولي أيام (السبت والإثنين والأربعاء)، والثانية أيام (الأحد والثلاثاء والخميس)، للعمل في الهواء الطلق والأماكن المفتوحة، مع التأكيد علي اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية.

 

بالنسبة للمحاضرات النظرية، فسيتم تسجيل المحاضرات وعرضها علي الطلاب في مجموعات محدودة، ومن المنتظر أن يتم تقييم مشروعات التخرج نهاية شهر سبتمبر القادم.

 

جدير بالذكر أن مدرسة الأمير تشارلز إحدى المدارس الهامة علي مستوي العالم التي تهتم بالحرف التقليدية والفنون التراثية، وتضم أشهر أساتذة التصميم والفنون التراثية علي مستوي العالم.

 

تضم مجالات المنحة دراسة مهارات الرسم، المنظور الحر والرسم الحر والدراسات اللونية، تدريس حرفة الجبس والزجاج المعشق، الخزف، حرفة أعمال الخشب القشرة، أعمال المعادن (تفريغ النحاس) وتقنياتها المختلفة.

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