مدبولي: المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في تحسن رغم كورونا

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك.





وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن جميع المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري مازال في تحسن رغم جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن اشادات المؤسسات الدولية بالوضع الاقتصادي ومنها مؤسسة فيتش يعكس ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري.





وأوضح رئيس الوزراء، أنه في إطار توجيه الرئيس بتطوير السكة الحديد، استعرض مجلس الوزراء ما تم انجازه لتطويرها من وزير النقل، موضحًا أن حجم الاستثمارات مع انتهاء تنفيذ خطة تطوير هذا القطاع المهمل لسنوات طويلة، تقترب من تريليون جنيه.



