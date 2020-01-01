مدبولي: المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في تحسن رغم كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن جميع المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري مازال في تحسن رغم جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن اشادات المؤسسات الدولية بالوضع الاقتصادي ومنها مؤسسة فيتش يعكس ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه في إطار توجيه الرئيس بتطوير السكة الحديد، استعرض مجلس الوزراء ما تم انجازه لتطويرها من وزير النقل، موضحًا أن حجم الاستثمارات مع انتهاء تنفيذ خطة تطوير هذا القطاع المهمل لسنوات طويلة، تقترب من تريليون جنيه.

وأكد أن التطوير في أداء الخدمات لابد في المقابل أن تكون إيراداتها تغطيها للحفاظ على مستوى الجودة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدبولي رئيس الوزراء بوابة الفجر النقل الفجر السيسي الجائحة أخبار مصر

أخبار تهمك

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يثير قلق الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إنقلاب تيرشتيجن على قادة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ يوم

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ حوالي 9 ساعات

نتائج مبشرة.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم من برشلونة ضد آرثر ميلو

منذ أقل من ساعة

فايلر يستقر على رحيل أحمد الشيخ

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تقرير "فيتش" عن النمو الاقتصادي.. نواب: يجذب المستثمرين لمصر

خبير: الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مستثمري العاشر الصناعيين

"كوجك": رفع التصنيف الإئتماني لمصر يعطي رسائل إيجابية للمستثمرين

رئيس هيئة الاستثمار: الإصلاح الاقتصادي يرفع التصنيف الائتماني لمصر

رئيس الوزراء: نعمل على إعادة أكثر من 16 ألف مواطن بالخارج

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

11:32 ص

قرار صادم من برشلونة ضد آرثر ميلو

02:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»