ننشر تفاصيل مقتل مصريين بالسعودية نقلًا عن شهود عيان





مقتل مصريين بالسعودية ، تحظى قضايا القتل والتعذيب والإهانة لمواطني جمهورية مصر العربية في الخارج باهتمام كبير، وتتصدر عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، لما لها من أهمية كبيرة عند الجميع، من يرفضون مثل هذه الأفعال "الفردية"، وبرغم حدوثها في أي مكان بالعالم، وبين مواطنين الدولة أنفسهم، إلا أنها تنل نصيبا كبيرا من الاهتمام.





مقتل مصريين بالسعودية





وشغلت قضية مقتل مصريين بالسعودية الرأي العام المصري، ولاسيما أنها بعد أيام قليلة من تعرض مواطن مصري بدولة الكويت، لإهانة من قبل مواطن كويتي، والذي وجه إليه 3 صفعات على وجهه، أمام الكاميرات التي رصدت الواقعة، لتنتشر حالة من الشحن لدى جميع المصريين.





مقتل مصريين بالسعودية تشغل الرأي العام





وتصدر مقتل مصريين بالسعودية البحث والطلب على محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تعرض عاملين من نجع حمادي إلى إطلاق أعيرة نارية من قبل مواطن سعودي عليهما، ما أسفر عن مقتلهما، ما أحدث جدلاً كبيرًا بين الجميع.





تفاصيل مقتل مصريين بالسعودية





وبدأت واقعة مقتل مصريين بالسعودية على يد مواطن سعودي، عندما ذهب العاملان إلى القاتل من أجل القيام ببعض أعمال "النجارة" له، حيث عملا في منزله، وخلال عملهما وقبل الانتهاء بوقت قصير، طلب منهم أن يقوموا بتغطية وإصلاح ماسورة خزان مصب، وهي حرفة لا يجيدها المصريين.





مقتل مصريين بالسعودية والسبب غريب





رفضا العاملين المصريين، القيام بإصلاح الماسورة لأنها ليست مهنتهم، موضحين للمواطن "القاتل"، أنها سيتم تصليحها ببساطة عند القيام بأعمال "المحارة" وكذلك عند إتمام بقية أعمال "السباكة"، فانصرف القاتل وبقيا في عملهما بمنزله، حتى عاد حاملًا لبندقية آلية، وصوب أعيرته النارية تجاههما ليسقطا على الأرض قتلى.





مقتل مصريين بالسعودية والعقوبات المتوقعة





وزاد بحث المصريين عن مقتل مصريين بالسعودية ما جعلها تثير الرأي العام وتنتشر بسرعة مثل النار في الهشيم، مطالبين بضرورة أخذ حق المصريين ومتابعة أعمال التحقيق مع "القاتل" السعودي، من أجل أن ينل عقوبته التي يستحقها، والتي ستكون إعداما بحسب القوانين السعودية، ما لم يستجد جديد بالقضية.





معلومات عن ضحايا واقعة مقتل مصريين بالسعودية





ونقدم لكم تفاصيل مقتل مصريين بالسعودية وأبرز المعلومات عنهما، حيث أنهما من قرية البطحة التي تقعفي نجع حمادي بمحافظة قنا، ويدعيان عادل عبدالإمام حسين، وعزالدين محمد عبدالشافي، وكانا يعملان في مهنة النجارة والمقاولات، ويتواجدان بالمملكة العربية السعودية.





السفارة المصرية تتابع مقتل مصريين بالسعودية





وانتقل أحد مستشاري السفارة المصرية بعد معرفة خبر مقتل مصريين بالسعودية لمتابعة القضية وآخر المستجدات، وبانتظار التحقيقات وتقرير الطب الشرعي، ولا يزال جثمان القتيليلن المصريين في مستشفى حريملاء بالرياض.





مقتل مصريين بالسعودية والمطالبة بالقصاص





وألقت الشرطة السعودية على الجاني مرتكب واقعة مقتل مصريين بالسعودية بعد ساعات قليلة من الجريمة، وناشدت وزارة الخارجية والسفارة المصرية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بدور فعال للحد من تلك الظاهرة المتكررة، مطالبة بالقصاص العادل لدم الأبرياء.





ننشر تفاصيل مقتل مصريين بالسعودية نقلًا عن شهود عيان





