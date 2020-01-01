"إغماء وبكاء".. مشاهد من محاكمة منار سامي بعد حبسها 3 سنوات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
أسدلت محكمة طنطا الاقتصادية، الستار، اليوم الأربعاء، في قضية منار سامي فتاة التيك توك، بحكم حبسها 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألفًا لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

تهمة الفجور والفسق
وترجع واقعة اتهام منار سامي فتاة "التيك توك"، جراء نشر فيديوهات بطريقة مخلة، ونشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، حيث طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالقبض عليها أيضًا.

حجز الوالد 
وشهدت جلسات محاكمتها، مشاهد عديدة، أبرزها؛ حينما قرر أحمد الكاشف، رئيس نيابة مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، حجز والد وشقيق وشقيقة، منار سامى فتاة "التيك توك"، على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدى على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبسها.

حكم بالحبس والغرامة
وضمن المشاهد، قضت محكمة طنطا الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة منار سامى فتاة التيك توك في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

 إغماء الفتاة
واستقبلت الفتاة، حكم حبسها بالسقوط مغشيا عليها على الأرض، وإصابتها بصدمة عصبية، لتقوم قوة تأمين نقلها للمحكمة بحملها من الأرض وإفاقتها، وفور عودتها لوعيها انخرطت المتهمة في البكاء.

بكاء الوالدة 
وعقب نطق الحكم، بكت والدة منار، قائلةً: "بنتي هتضيع ومعملتش حاجة والله".

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قد قرر تجديد حبس منار سامي "فتاة تيك توك"، للمرة الثانية، بعد اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها صحبة مسجل سلاح، بحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، في منطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.

وقضت محكمة طنطا الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة منار سامي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، و300 ألف جنيه غرامة، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق.

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