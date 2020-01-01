دولة عربية تفرض حظر التجول خلال عيد الأضحى

قررت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول لمدة 10 أيام بدءًا من أول أيام عيد الأضحى، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وشهدت سوريا، ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس بالوباء.

وكانت السلطات الصحية السورية، أعلنت عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.

من ناحيته، قال مصدر طبي في المشفى الوطني بمدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، إنه تم "إنهاء الحجر الصحي للمرضين والأطباء المصابين بفيروس كورونا في المشفى الوطني بعد شفاءهم وصدور نتائج التحليل الجديدة، والتي أثبتت خلوّهم من الفيروس".

كان وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي حذر أمس من تفشي فيروس كورونا في سوريا بعد تجاوز عدد المصابين 500 شخص، وتوسع انتشار المرض مما قد ينذر بتفش أوسع في حال عدم الالتزام والتهاون بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.