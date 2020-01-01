رئيس الوزراء يحذر المواطنين: نخشى من تكرار سيناريو بعض الدول في مصر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بفضل الله ووعي المواطنين أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر اخذت منحنى الانخفاض في عدد المصابين والوفيات، وهناك تناقص كبير في هذه الأعداد.

وطالب "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، المواطنين بالاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة بأماكن التجمعات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، موضحًا أن هناك العديد من الدولة التي شهدت تراجعا في الإصابات، ونتيجة نقص وعي المواطنين وعدم الالتزام بالاحترازات شهدت مجددا ارتفاعا في أعداد الإصابات وهناك تخوف من تكرار نفس السيناريو في مصر.

وتابع رئيس الوزراء، أنه حال تزايد الإصابات بكورونا سيجبر الحكومة على العودة لاتخاذ إجراءات أكثر حسم للحد من انتشار فيروس كورونا، وعودة غلق العديد من الأنشطة.

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