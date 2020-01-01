طريقة مختلفة لطهي فخدة بالخضار في عيد الأضحي

يمكن شواء الفخدة بالخضار في الفرن للحصول على النتيجة المطلوبة وللحفاظ عليها، وفي حالة كنت لا تعرفين تسويتها جيدا فأفضل طريقة لها هي السلق للقضاء على الطفيليات والبكتيريا، ولكن لشويها جيدا والتأكد من تسويتها إليكم التالي: