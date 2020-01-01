طريقة مختلفة لطهي فخدة بالخضار في عيد الأضحي
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:28 م
يمكن شواء الفخدة بالخضار في الفرن للحصول على النتيجة المطلوبة وللحفاظ عليها، وفي حالة كنت لا تعرفين تسويتها جيدا فأفضل طريقة لها هي السلق للقضاء على الطفيليات والبكتيريا، ولكن لشويها جيدا والتأكد من تسويتها إليكم التالي:
مقادير لعمل فخدة بالخضار
- فخذة ضاني
- 3 مسمار قرنفل
- ملعقة كبيرة جنزبيلوعسل نحل ودبس رمضان وقرفة لدهن الفخدة
- 4 أوراق لورا
- ملح
- 4 فص حبهان
- 2 معلقة صغيرة بهارات لحم
- معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
- 2 كوب ماء
- جزر مقطع
- بطاطس مقطعة
- كوسا مقطعة
- باذنجان مقطع
- بصل مقطع
طريقة عمل فخدة بالخضار
- اغسلي الخضار جيد وقطعيه وضعيه في صينية.
- تبلي الخضار بالتوابل
- ضعي الفخدة على الخضار مع تتبيلها وإضافة الماء
- يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية مدة 10 دقائق
- تدهن الفخدة بطبقة من الدبس والعسل والقرفة وغطيها بورق فويل حتى تمام النضج.
- قدميها ساخنة مع الارز.