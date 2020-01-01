الكشف عن أسباب الادعاءات التركية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية بعمان

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:32 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

نفى خبراء، اليوم الأربعاء، الأنباء التي خرجت خلال الساعات الأخيرة بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في سلطنة عمان.

 

وقال الخبراء، إن المزاعم المتداولة بشأن القاعدة "تندرج في إطار أخبار مشابهة صدرت في السنوات الأخيرة، وهي تأتي في إطار الحرب الإعلامية ومحاولة إثارة الفتن".

 

وأضاف الخبراء: أن المزاعم بشأن إقامة قاعدة عسكرية تركية في البريمي، والتفاعل الكبير معها، يهدف إلى "الإضرار بالعلاقات" بين عمان والدول الشقيقة وداخل مجلس التعاون الخليجي.

 

وقد زعم السياسي التركي إبراهيم كارغول، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الساعات الأخيرة، أن تركيا عقدت اتفاقية مع السلطنة لإقامة قاعدة عسكرية.

 

وقال كارغول، المقرب من أردوغان في تغريدة له عبر موقع تويتر: "إنّ أردوغان نجح في عقليته الجيوسياسية لإحكام سيطرته على المنطقة، بالهيمنة على البحر الأحمر عبر القاعدة العسكرية في الصومال، وعلى الخليج عبر القاعدة التي اتفق مع السلطات العمانية لإقامتها في السلطنة، بعد إقامة القاعدة العسكرية التركية في قطر".

 

أخبار تهمك

صالح جمعة يرفض الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 3 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ ساعة و 8 دقيقة

رمضان صبحي يثير قلق الأهلي

منذ 36 دقيقة

تفاصيل إنقلاب تيرشتيجن على قادة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يبحث عن بديل موليكا

منذ ساعة و 7 دقيقة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ حوالي 8 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر تثمن جهود السعودية والإمارات للحل السياسي في اليمن

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

11:32 ص

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»