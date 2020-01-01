هذه المواصفات يجب أن تتوافر في الأضحية قبل ذبحها

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
هناك مواصفات يجب أن تتوافر في الأضحية قبل ذبحها لكي تتاكد من صحتها وسلامتها، ووفقا للعديد من أخصائيو التغذية إليكم المواصفات التي يجب أن تتوافر في الذبيحة وأن تكون سليمة وخالية من العيوب لكي تستطيعون ذبحها:

السن
الأغنام.. يجب أن تكون قد تجاوزت الستة أشهر
الماعز.. قد تخطى السنة
البقر.. يجب أن لا يقل عمرها عن عامين.
الإبل.. حتى سن الخمس سنوات

توقيت الذبح
يجب أن تكون بعد أداء صلاة العيد مباشرة وحتى صلاة المغرب خلال أيام العيد الأربعة والمسماة بأيام التشريق، وفي حالة الذبح قبل صلاة العيد، فهذا يعد مخالفًا للشريعة الإسلامية.

التأكد من صحة الأضحية
- يجب أن تكون العين لامعة وملتحمة العين وردية اللون، وتكون نظيفة وليس بها افرازات أو احمرار.
- يجب أن لا يوجد بالخروف  قطع بالأذن أو الذيل.
- يجب أن لا يوجد به جرح غائر أو طفيليات بالفروة، وأن تكون قوائمه الأربعة سليمة غير أعرج أو أعور.

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