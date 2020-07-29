الأستعراضية دينا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

شاركت الراقصة الأستعراضية دينا، جمهورها صورة له جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل عدد كبير من محبيها.









وظهرت دينا، بالصورة وهي مرتدية فستان أسود، عارب الكتف، واعتمدت على قصة شعر منسدله، ومن أبرز التعليقات التي تلاقتها الراقصة على صورتها: " جمالك جمال يا دندونا ، و كل سنه وانتي طيبه يا سكر لم اجد كلمه فى القاموس اعبر عن شعوري ما كل هذا الجمال والرقة والرشاقة والشياكه والدلع والخفه والادب والذوق الرفيع عسل وسكر وشربات منوره الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه منوره الدنيا كلها يا قمر".









ويشار إلى أن آخر أعمال دينا كان مسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان ووفاء عامر ودرة وسيد رجب وعائشة بن أحمد، وإخراج ياسر سامي، وتم عرضه ضمن ماراثون الدراما الرمضاني الماضي.











