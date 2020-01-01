عيد أضحى مبارك.. أفضل رسائل تهنئة مكتوبة بمناسبة عيد الأضحى 2020

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
عيد أضحى مبارك.. ساعات قليلة، ويهل علينا عيد الأضحى المبارك 2020، حث يبحث المسلمين عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتهنة الاقارب والأصدقاء والاحباب، وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، أصبحت رسائل التهنئة هي السائدة والمنتشرة هذا العام، ومنها ما يلي:

- بالبهجة والأفراح نهنئكم بقدوم العيد ونسأل الله أن يسعد كل لياليكم.
- انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.
- بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقول كل عام وأنت بخير.
- إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك مبارك.
- أشرقت شمس اليوم باسمة الثغر مستبشرة بيوم العيد كل عام وأنت سعيد.
- لست أول المهنئين لكنني أصدقهم مشاعر وأنتقي أحرفي بكل إتقان ليس لكوني مبدع الكلمة بل لأنها موجهة لكم.. عيد مبارك.
- كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.
- اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك.

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