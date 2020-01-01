كيف شوشت تركيا وقطر على تقارب مسقط وأبوظبي؟

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:12 م
أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
وكالات

روجت تركيا لإشاعة بناء قاعدة عسكرية تركية في سلطنة عُمان بهدف التشويش على التقارب الذي يحدث الآن بين مسقط وأبوظبي.

 

وكان الصحفي إبراهيم كاراغول المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كتب تغريدة على حسابه الشخصيّ في موقع تويتر تحدّث فيها عن قاعدة تركية في سلطنة عُمان بعد قطر والصومال، وذلك في سياق بثّ إشاعات وأخبار مضلّلة تهدف إلى خلق مناخ من الشكّ بين الإمارات وعُمان.

 

وزعم  كاراغول رئيس تحرير صحيفة يني شفق المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تغريدته أنّه “كان هناك اتفاق مبدئي للقاعدة البحرية التركية العمانية.. الصومال في البحر الأحمر وعُمان في الخليج الفارسي. نحن عند بوابتي المحيط الهندي. إنها خطوة عظيمة. العقل الجيوسياسي! نحن في عُمان بعد قطر. لننظر الآن في الإمارات”.

 

وفي تصريحات صحفية، قال مصدر عماني، إن “من السهل اكتشاف أن هذه التغريدة هي جزء من حملة تضليل لضرب تقارب عُمان مع جيرانها، وأن هذه الخطوة غير واردة من السلطنة، التي تنأى بنفسها عن سياسة المحاور مع دول الجوار، فكيف ستقبل بأن تمهد الطريق لتواجد تركي دائم في المنطقة وإشعال الصراعات هناك.”

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطر تميم تقارب مسقط وأبوظبي اردوغان والاخوان

أخبار تهمك

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يرفض الإسماعيلي

منذ ساعة و نصف

تفاصيل إنقلاب تيرشتيجن على قادة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ ساعتين

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ ساعة

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر تثمن جهود السعودية والإمارات للحل السياسي في اليمن

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يبحث عن بديل موليكا

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ يوم

رمضان صبحي يثير قلق الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

8 دول عربية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية

تقرير: القواعد العسكرية الإيرانية في عُمان تهدد الأمن الإقليمي

بعد وفاة السلطان قابوس.. تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري بعمان

كيف ساهمت عمان في تعزيز أمن واستقرار الخليج؟

بالأكاذيب والشائعات.. كيف سعى الإعلام التركي لإخراج أردوغان من أزماته؟

سياسيون يكشفون الهدف من شائعات تركيا ضد عمان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

11:32 ص

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»