رئيس جامعة الأزهر يطمئن على الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الحسين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر يقدم خدماته الطبية لجميع المواطنين المترددين عليه في القاهرة وأسيوط ودمياط بالمجان.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لمستشفى الحسين الجامعي في إطار متابعته الميدانية الدائمة والمستمرة؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بها؛ ووجود الأطقم الطبية والتمريض وتلبية احتياجات المستشفى كافة؛ للقيام بمهمتها على أكمل وجه، ولحرصه على الوقوف على واقع العمل بالمستشفى.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة أن وفدًا من قيادات القطاع الطبي بالجامعة رافق فضيلته، منهم: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور أسامة الشحات، أستاذ ورئيس أقسام جراحة التجميل بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، ونواب مدير المستشفى. 

وتفقد رئيس الجامعة، قسم جراحة التجميل والحروق؛ حيث اطمأن على المرضى الموجودين في القسم، وقام بتوزيع نسخ من القرآن الكريم هدية لهم داعيًا المولى -عز وجل- أن يمن على جميع المرضى بتمام الشفاء. 
كما تفقد أعمال التطوير بالمدرجات الرئيسة بمستشفى الحسين الجامعي، واطمأن على حسن سير العمل داخل أقسام المستشفى كافة. 

وخلال الجولة أثنى رئيس الجامعة على إدارة المستشفى، وأشاد بالانضباط الملحوظ الذي لمسه من الأطباء وطاقم التمريض، والجهود التي تبذل لتخفيف المعاناة على المرضى من المواطنين المترددين على المستشفى، مؤكدًا أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل القطاعات الطبية وأهمها على مستوى القارة، مشيرًا إلى أنه قد شهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن مستشفيات الجامعة تعد علامة مضيئة في عالم الطب داخليًّا وخارجيًّا، وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان، ملفتًا إلى أنه يحسب لأطباء جامعة الأزهر جهودهم المخلصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية. 

وأكد أن زياراته المتكررة والمفاجأة للمستشفيات الجامعية تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بمستشفياتها الجامعية كافة في مختلف التخصصات الطبية.

ووجه رئيس الجامعة إدارة المستشفى والعاملين بها إلى ضرورة الاستمرار وبذل المزيد من الجهد للقيام برسالتهم الوطنية والإنسانية العظيمة تجاه حفظ صحة المصريين وسلامتهم، خصوصًا خلال الفترة الحالية في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد دعمه الجهود المخلصة كافة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى، معلنًا أن الاهتمام بالمرضى ورعايتهم من الأهداف الرئيسة لجامعة الأزهر في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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