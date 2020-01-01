"لجنة الفيروسات": أبحاث مصرية أثبتت فاعلية أدوية فيروس سي في علاج كورونا

أكد الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان ومستشار منظمة الصحة العالمية، أن أولى الدراسات التي ربطت إمكانية نجاح أدوية علاج مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي "فيروس سي" في إعطاء نتائج إيجابية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، كان بحث مصر.





وقال "عصمت"، في تصريحات له على هامش ندوة إلكترونية نظمتها شركة "إيفا فارما"، إحدى شركات الأدوية العالمية التي تتخذ من القاهرة مركزًا رئيسيًا لها مساء الثلاثاء، إن بحث في كلية العلوم بجامعة القاهرة، أثبت نظريًا أن الأدوية المستخدمة في علاج فيروس سي من الممكن أن تكون مؤثرة في علاج كورونا.





وأضاف نائب رئيس لجنة الفيروسات الكبدية، أنه لوحظ لدى إجراء البحث أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، يستخدم نفس الإنزيم الذي يعمل عليه فيروس سي للتكاثر، ومن ثم يمكن أن يكون لتلك الأدوية تأثير إيجابي في الشفاء من الفيروس.





ولفت إلى أن مجموعات من العلماء في 4 دول هي كلًا من مصر وجنوب إفريقيا والبرازيل وإيران بدأوا تقييم إمكانية استخدام أدوية فيروس سي، ومدى قدرتها على الشفاء من كورونا عقب دراسة "علوم القاهرة".





وأشار إلى أن قرابة ألفين مريض شاركوا في تلك التقييمات، موضحًا أن بعض تلك الأبحاث انتهى إعدادها، ونشرت دوليًا، وأثبتت فاعلية أدوية فيروس سي في علاج كورونا.





وأوضح أن "أدوية فيروس سي"، تُسرع من حدوث الشفاء لمرضى كورونا، وتقلل حدوث مشكلات صحية مختلفة لهم، فضلًا عن تقليل الوفيات من الفيروس.





ولفت إلى أن كل أدوية علاج فيروس سي تنجح في تحقيق هذا الهدف، ومن بين تلك الأدوية التي تحتوى المادة الفعالة "سوفوسبوفير" مثل "نيوكليوبوفير"، والأدوية التي تضم المادة الفعالة "داكلاتاسفير"، مثل دواء "داكلافيردين".





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".



