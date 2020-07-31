موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020.. وهذا رابط الحصول عليها

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
يبحث الطلاب في الصف الثالث الثانوي عن نتيجة الثانوية العامة 2020، المقرر طرحها وظهورها بعد عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أكده مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المؤكد أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 يوم الخميس ٦ أغسطس المقبل، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وأنه سيتم إغلاق كنترولات الثانوية العامة خلال فترة إجازة العيد الأضحى المبارك، ثم تستأنف عملها عقب الانتهاء من الإجازة.

ومن جهتهم، يبحثون الطلبة عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 لمعرفتها عن طريق إدخال رقم الجلوس والاسم وتسجيل البيانات، ليطمئنون على مستواهم التعليمي هذا لعام وخاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

ويمكن للطلاب بالاسم ورقم الجلوس، معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 بكل سهولة، حيث تفصلنا أياما قليلة عن حدث مهم يترقبه أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي، فمن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد أيام عيد الاضحى المبارك الموافق 31/7/2020.

وزاد بحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فبعد الانتهاء من آداء الامتحانات التي أجريت في ظروف تختلف عن السنوات الماضية، وإن بدت في شكلها المعتاد خلال اللجان، إلا أنه كانت توجد إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار كورونا المستجد "كوفيد-19".


ويمكن للطلاب تسجيل بياناتهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020، ومعرفة تنسيق الثانوية العامة 2020 بكل سهولة لكتابة الرغبات فيما بعد.

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