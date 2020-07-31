موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020.. وهذا رابط الحصول عليها

يبحث الطلاب في الصف الثالث الثانوي عن نتيجة الثانوية العامة 2020، المقرر طرحها وظهورها بعد عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أكده مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





ومن المؤكد أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 يوم الخميس ٦ أغسطس المقبل، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وأنه سيتم إغلاق كنترولات الثانوية العامة خلال فترة إجازة العيد الأضحى المبارك، ثم تستأنف عملها عقب الانتهاء من الإجازة.