مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون

مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:09 م
آيات عامر
أعلنت مؤسسة مصر الخير تجاوز الأرقام المستهدفة لبيع صكوك الأضحية لهذا العام نظرا للأقبال الشديد من المتبرعين على شراء صك مصر الخير للأضحية، حيث تمكنت من بيع ما يزيد عن 30 ألف صك حتى اليوم والتى يستفيد منها ما يزيد عن 550 الف اسرة مستحقة بما يشمل 2.5 مليون شخص مستفيد.
وقال المهندس أحمد على رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، في تصريحات اليوم، إن المؤسسة إتخذت قرار لأول مرة هذا العام باستمرار بيع الصكوك خلال أيام عيد الأضحي نظرا للاقبال الشديد من المواطنين على شراء الصكوك ومراعاة لظروف المتبرعين والتيسير عليهم، حيث يستمر شراء الصكوك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وأيضا من خلال تطبيق الهاتف "موبايل أبليكشن" الخاص بالمؤسسة.
وأشار إلى أن توزيع لحوم الأضاحي من مؤسسة مصر الخير يشمل الأسر المستحقة والأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية وسوف يبدأ التوزيع من أول ايام عيد الأضحي المبارك وحتى رابع يوم، حيث يبدأ الذبح عقب صلاة العيد من أول أيام التشريق ويستمر حتى عصر رابع أيام التشريق.
وأضاف رئيس قطاع التكافل بمصر الخير أن تسليم نصيب المتبرعين من الأضحية يبدأ من رابع ايام عيد الاضحي المبارك، حيث يحصل المتبرع على 9 كيلو من لحوم صك الاضحية الخاص به.
وقال أحمد علي إنه تم تحديد سعر الصك ب 3500 جنيه مقابل 27 كيلو لحم صافي يستلم المتبرع منهم 9 كيلو نصيبه الشرعي في الأضحية وتنوب عنه المؤسسة فى توزيع 18 كيلو على المستحقين في جميع محافظات مصر، كما أن المؤسسة تقدم خدمة التوصيل للمنازل بتكلفة 100 جنية للتوصيل لاي مكان ولأي عدد من الصكوك، ويشترط أن يكون التوصيل لنقطة واحدة.
وأشار رئيس قطاع التكافل الإجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إلي أن حملة صك الأضحية هذا العام تحمل الكثير من الأهداف التنموية والتي يأتي على رأسها توفير مصدر دخل مستمر لعدد 500 من شباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضا يتملك بموجبه عدد 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي تدخل في دورة تسمين وتتولي مؤسسة مصر الخير عن طريق شركتها أرض الخير للإنتاج الحيواني عمليات التدريب والتعليم على أصول التربية الحديثة وأساليب التغذية وتقديم الخدمات البيطرية حتى يكون الإنتاج جميعه جاهز للإستعانة به في حملة صك الأضحية مما يحقق عائدا كبيرا على المستحق ومع إلتزامه وتعلمه يستطيع الحصول على أكثر من دورة تسمين وتكرار التجربة ومن ثم تحويله لمستثمر صغير بعد أن كان بدون مصدر دخل.
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