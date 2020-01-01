مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
آيات عامر
أعلنت مؤسسة مصر الخير تجاوز الأرقام المستهدفة لبيع صكوك الأضحية لهذا العام نظرا للأقبال الشديد من المتبرعين على شراء صك مصر الخير للأضحية، حيث تمكنت من بيع ما يزيد عن 30 ألف صك حتى اليوم والتى يستفيد منها ما يزيد عن 550 الف اسرة مستحقة بما يشمل 2.5 مليون شخص مستفيد.

وقال المهندس أحمد على رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، في تصريحات اليوم، إن المؤسسة إتخذت قرار لأول مرة هذا العام باستمرار بيع الصكوك خلال أيام عيد الأضحي نظرا للاقبال الشديد من المواطنين على شراء الصكوك ومراعاة لظروف المتبرعين والتيسير عليهم، حيث يستمر شراء الصكوك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وأيضا من خلال تطبيق الهاتف "موبايل أبليكشن" الخاص بالمؤسسة.

وأشار إلى أن توزيع لحوم الأضاحي من مؤسسة مصر الخير يشمل الأسر المستحقة والأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية وسوف يبدأ التوزيع من أول ايام عيد الأضحي المبارك وحتى رابع يوم، حيث يبدأ الذبح عقب صلاة العيد من أول أيام التشريق ويستمر حتى عصر رابع أيام التشريق.

وأضاف رئيس قطاع التكافل بمصر الخير أن تسليم نصيب المتبرعين من الأضحية يبدأ من رابع ايام عيد الاضحي المبارك، حيث يحصل المتبرع على 9 كيلو من لحوم صك الاضحية الخاص به.

وقال أحمد علي إنه تم تحديد سعر الصك ب 3500 جنيه مقابل 27 كيلو لحم صافي يستلم المتبرع منهم 9 كيلو نصيبه الشرعي في الأضحية وتنوب عنه المؤسسة فى توزيع 18 كيلو على المستحقين في جميع محافظات مصر، كما أن المؤسسة تقدم خدمة التوصيل للمنازل بتكلفة 100 جنية للتوصيل لاي مكان ولأي عدد من الصكوك، ويشترط أن يكون التوصيل لنقطة واحدة.

وأشار رئيس قطاع التكافل الإجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إلي أن حملة صك الأضحية هذا العام تحمل الكثير من الأهداف التنموية والتي يأتي على رأسها توفير مصدر دخل مستمر لعدد 500 من شباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضا يتملك بموجبه عدد 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي تدخل في دورة تسمين وتتولي مؤسسة مصر الخير عن طريق شركتها أرض الخير للإنتاج الحيواني عمليات التدريب والتعليم على أصول التربية الحديثة وأساليب التغذية وتقديم الخدمات البيطرية حتى يكون الإنتاج جميعه جاهز للإستعانة به في حملة صك الأضحية مما يحقق عائدا كبيرا على المستحق ومع إلتزامه وتعلمه يستطيع الحصول على أكثر من دورة تسمين وتكرار التجربة ومن ثم تحويله لمستثمر صغير بعد أن كان بدون مصدر دخل.
مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون
مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون
مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون
مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون
مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون
مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون
مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون
مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون

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