مصر الخير: أكثرمن 30 ألف صك أضحية يستفيد منها 2.5 مليون

أعلنت مؤسسة مصر الخير تجاوز الأرقام المستهدفة لبيع صكوك الأضحية لهذا العام نظرا للأقبال الشديد من المتبرعين على شراء صك مصر الخير للأضحية، حيث تمكنت من بيع ما يزيد عن 30 ألف صك حتى اليوم والتى يستفيد منها ما يزيد عن 550 الف اسرة مستحقة بما يشمل 2.5 مليون شخص مستفيد.





وقال المهندس أحمد على رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، في تصريحات اليوم، إن المؤسسة إتخذت قرار لأول مرة هذا العام باستمرار بيع الصكوك خلال أيام عيد الأضحي نظرا للاقبال الشديد من المواطنين على شراء الصكوك ومراعاة لظروف المتبرعين والتيسير عليهم، حيث يستمر شراء الصكوك من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وأيضا من خلال تطبيق الهاتف "موبايل أبليكشن" الخاص بالمؤسسة.





وأشار إلى أن توزيع لحوم الأضاحي من مؤسسة مصر الخير يشمل الأسر المستحقة والأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية وسوف يبدأ التوزيع من أول ايام عيد الأضحي المبارك وحتى رابع يوم، حيث يبدأ الذبح عقب صلاة العيد من أول أيام التشريق ويستمر حتى عصر رابع أيام التشريق.





وأضاف رئيس قطاع التكافل بمصر الخير أن تسليم نصيب المتبرعين من الأضحية يبدأ من رابع ايام عيد الاضحي المبارك، حيث يحصل المتبرع على 9 كيلو من لحوم صك الاضحية الخاص به.





وقال أحمد علي إنه تم تحديد سعر الصك ب 3500 جنيه مقابل 27 كيلو لحم صافي يستلم المتبرع منهم 9 كيلو نصيبه الشرعي في الأضحية وتنوب عنه المؤسسة فى توزيع 18 كيلو على المستحقين في جميع محافظات مصر، كما أن المؤسسة تقدم خدمة التوصيل للمنازل بتكلفة 100 جنية للتوصيل لاي مكان ولأي عدد من الصكوك، ويشترط أن يكون التوصيل لنقطة واحدة.



