عام على الإطلاق.. حصاد منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
بعد مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، حيث استطاعت تقديم أكثر من مليون و800 ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين، منذ يوليو الماضي حتى الآن، فضلًا عن استمرار التسجيل.

وترصد "الفجر"، حصاد منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد بعد مرور عام على الإطلاق.

حصاد التأمين الصحي ببورسعيد
في ظل مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، فقد قدمت خدمة لأكثر من مليون و800 ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين، منذ يوليو الماضي وحتى الآن، من خلال الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها.

وجهزت المنظومة، نحو 8 مستشفيات كبرى، و31 مركز ووحدة صحة طب أسرة، وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وبأحدث الأجهزة الطبية وغير الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على أعلى مستوى.

إطلاق المنظومة رسميًا
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، رسميا، في نوفمبر الماضي، معلنا إيمان الدولة المصرية بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.

وتعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل، حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، تستهدف خفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.

وطالبت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، المنتفعين بالخدمات بمحافظة بورسعيد بالحرص على تقييم الخدمات التى حصلوا عليها بعد انتهائهم من خلال أجهزة Feed Back Machine والتي يتم توفيرها لأول مرة داخل المستشفيات لتقسيم الأداء والتعرف على السلبيات والتحديات وتجاوزها.

التسجيل بالتأمين الصحي 
ويمكنك التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال أو صورة منهم لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة، وفتح الملف العائلي، ثم يتم الفحص الطبي الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم، ومن ثَّم الانتفاع بخدمات المنظومة.

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