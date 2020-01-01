أمن الجيزة يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الحي الراقي

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على مسجل خطر لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه والاتجار بها، بمدينة الشيخ زايد وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد كريم سمير رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد عن قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال تعديل وتصنيع الأسلحة النارية بقصد الإتجار، متخذًا من الشقة مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي مستخدمًا في سبيل ذلك السيارة خاصته.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على 4 طبنجات صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، 19 طبنجة صوت، 2 طبنجة هيكلية، 4000 طلقة صوت، 350 طلقة مطاطية، 100 طلقة بلى حديد، 50 قبور طبنجة، الأدوات والأجزاء المستخدمة في تعديل وتصنيع الأسلحة.





وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها والسيارة لسهولة التواصل مع عملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



