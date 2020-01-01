رامي جمال يتعاون مع حميد الشاعري في ألبومه الجديد.. التفاصيل







ويتعاون الفنان رامي جمال مع الشاعري، في ألبومه من خلال لحن أغنية من توزيع توما.







وروج جمال للأغنية من خلال صورة تجمعه بالكابو والموزع توما، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "الأستاذ الكبير حميد الشاعرى وأخويا الموزع العبقرى توما، حالا من الاستوديو، ألبوم تحفه وأنا عامل غنوة إن شاء الله تعجبكم".





في سياق أخر طرح حميد الشاعري، مؤخرًا أغنية بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس، ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجميع.





يعمل الفنان حميد الشاعري، على قدم وساق للانتهاء من كافة تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد وذلك استعدادًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.