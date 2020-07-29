"أكثر متعة".. ناهد السباعي تشعل السوشيال ميديا بالرقص

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:58 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
سعد نبيل

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، مقطع فيديو برفقة "رقية" ابنة شقيقتها، وكالعادة لاقى الفيديو تفاعل كبير من متابعيها ومحبيها.


وظهرت "السباعي"، وهي ترقص مع نجلة شقيقتها، بملابس قصيرة، حيث كانت ترتدي، اندر شيرت وهي ترقص علي ابلكشن التيك توك برفقة ابنة شقيقتها وعلقت قائله: "لا شيء أكثر متعة في العالم من الرقص واللعب مع ابنة أختي الجميلة ". 



يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.



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