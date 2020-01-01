مجلس جامعة المنصورة يوافق على إنشاء برامج تعليمية ودبلومات مهنية جديدة

اجتمع مجلس جامعة المنصورة، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة ووافق المجلس على العديد من القرارات التي تهم الباحثين والطلاب.





وقرر مجلس الجامعة الموافقة على المد لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الموفدين للخارج لمدة ستة أشهر بعد نهاية المدة لاستكمال أبحاثهم التي توقفت خلال فترة الاغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا مع تطبيق قواعد مجلس الجامعة بالنسبة للمرتب من الداخل.





ووافق المجلس على إنشاء دبلومات مهنية وبرامج نوعية جديدة ببعض كليات الجامعة تماشيا مع سياسة الدولة لخلق فرص عمل متميزة ٨ دبلومات مهنية بكلية الطب بالجامعة برامج نوعية وهى الدبلومة المهنية في زراعة نخاع العظام، مكافحة العدوى، الكبد والجهاز الهضمي للأطفال، الفسيولوجيا الاكلينيكية للجهاز العصبي، أمراض الأوعية الدموية المخية والسكتة الدماغية، كيمياء الطب الشرعي وعلم السموم التحليلية، فحص مسرح الجريمة، التغذية الإكلينيكية.





برنامجين دبلوم مهني بكلية الآداب: برنامج الدبلوم المهني لمواجهة تعاطى وادمان المخدرات بقسم علم النفس، برنامج الدبلوم المهني للإرشاد الأسرى بقسم علم الاجتماع وبرنامج الماجستير المهني في التأمين بنظام الساعات المعتمدة بكلية التجارة.





والموافقة على انشاء برامج جديدة بكلية الآداب تمنح درجة الليسانس فى الآداب البرنامج التخصصي للغة الانجليزية والترجمة ( برنامج نوعى ) بنظام الساعات المعتمدة، وبرنامج اللغة الايطالية وآدابها ( برنامج نوعى ) بنظام الساعات المعتمدة.





واعتمد المجلس تقرير صندوق الخدمات عن العام الجامعي 2020-2021 م حيث تم تقديم خدمات طبية بـقيمة 37.3 مليون جنيه وقامت الجامعة بتوفير خدمات طبية مميزة من خلال العيادات الطبية بكليات الجامعة وعيادات الفم والاسنان وعيادات مستشفى الطلبة والمستشفيات والمراكز الطبية وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 21 يونيو 2020.





وبلغ إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الطلبة 33065 طالبا وطالبة، وبلغ اجمالي المترددين على العيادات الطبية بمختلف كليات الجامعة 14000 طالبا وطالبة، وبلغ اجمالى المترددين على عيادات الاسنان بالكليات 2315 طالبا وطالبة، وبلغ اجمالى عدد العمليات الجراحية المتنوعة 608 جراحة، وبلغت اجمالى حالات القومسيون الطبي 2880 فحصا، وبلغت إجمالي حالات مرضى الأمراض المزمنة 1114 حالة.





وكما تم اعتماد تقرير صندوق التكافل لتوفير مختلف سبل الرعاية لطلابها فقد بلغ إجمالي الدعم المقدم من صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي 2019- 2020 مبلغ 4.463.748 مليون جنيه تضمنت سداد المصروفات الدراسية وسداد رسوم إقامة للطلاب الغير قادرين بالمدن الجامعية، شراء أجهزة تعويضية متمثلة في شراء كراسي كهرباء وموتوسيكل بموتور وسماعات أذن للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، صرف تعويضات لأسر الطلاب المتوفين وفاة طبيعية ونتيجة الحوادث.



