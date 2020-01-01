استئناف تصوير مسلسل "تقاطع طرق" في هذا الموعد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
يعود صناع مسلسل "تقاطع طرق"، لاستكمال تصوير المشاهد المُتبقية لهم، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى، وكان المخرج تامر محسن قد انتهى من تصوير ما قرب من 30 %، لكن توقف تصويره بسبب أزمة فيروس كورونا، والمسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.


ومسلسل "تقاطع طرق"، يُناقش ملف الخيانة الزوجية، حيث تتزوج منى زكي من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع إمرأة أخرى، وتدخل في صراعات طويلة معه خلال الأحداث، وتسافر بعدها وتلتقي بمحمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.


مسلسل "تقاطع طرق"، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد التاجي، مايان السيد، حنان يوسف ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.


وفي سياق آخر، تنتظر منى زكي حاليًا عرض فيلمها الجديد"الصندوق الأسود"، وهو من إخراج محمود كامل.

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