محافظة الفيوم: رفع 8675 طنًا من القمامة والأتربة ومخلفات البناء

أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، عن رفع 8675 طنًا من القمامة والأتربة ومخلفات البناء، من مختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال الفترة من 22 وحتى 27 يوليو من الشهر الجاري.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشتى أنحاء المحافظة، موجهًا باستمرار المتابعة الميدانية لمسئولي الجهاز التنفيذي، ورفع درجة التأهب القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والعمل على متابعة نوبتجيات النظافة خلال الورديات اليومية المختلفة، للوصول بمستوى النظافة إلى المستوى اللائق.





وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم رفع القمامة من نقاط التجميع الوسيطة، ونقلها إلى المدافن الصحية حفاظًا على صحة المواطنين، بواسطة عمال النظافة ومعدات الوحدات المحلية تحت إشراف رؤساء مجالس المدن، فضلًا عن رفع مخلفات البناء والأتربة.





وأضاف، أنه تم رفع 8675 طنًا من القمامة والأتربة ومخلفات البناء من شتى أنحاء مراكز وقرى المحافظة ـ خلال الأسبوع الماضي بواقع 2420 طنًا من مدينة ومركز الفيوم، و1210 طنًا بشتى أنحاء مركز وقرى طامية، وبمركز ومدينة وقرى سنورس تم رفع 1777 طنًا، وفى مركز ومدينة وقرى أبشواي تم رفع1650 طنًا، ومن قرى ومركز ومدينة إطسا تم رفع 1225 طنًا من القمامة والأتربة ومخلفات البناء، ومن قرى ومركز ومدينة يوسف الصديق تم رفع 393 طنًا من القمامة.





وأكد المتحدث الرسمي لمحافظ الفيوم، أن أعمال رفع القمامة بشتى أنحاء المحافظة، تسير جنبًا إلى جنب مع حملات إزالة الإشغالات من الطرق والميادين، وأعمال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية من صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات إضاءة، فضلًا عن تطوير الميادين وأعمال التشجير.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



