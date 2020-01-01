سياسي عماني ينفي مزاعم إقامة قاعدة تركية بالبريمي

كشف الإعلامي والمحلل السياسي العماني أحمد الشيزاوي، حقيقة ما تردد من مزاعم بشأن إقامة تركيا قاعدة عسكرية في سلطنة عمان ب 7/28/2020 الحدودية مع دولة الإمارات.

وفي تصريحات صحفية، قال الشيزاوي إن ما جرى تداوله لا يستند إلى أي مصدر رسمي أو موثق، واصفا الأخبار التي تتحدث عن هذا الموضوع بـ“المغلوطة“.

وقد نشر الصحفي التركي Mete Sohtaoglu، عبر حسابه في ”تويتر“ تغريدة، زعم فيها نقلا عن مصادر لم يكشف هويتها، أن ”تركيا وسلطنة عمان اتفقتا على إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في البريمي“.