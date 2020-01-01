عودة حركة قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق إلى طبيعتها

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:49 م
ارشيفية
ارشيفية
كرستينا عياد
أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عودة حركة تشغيل قطارات مترو الأنفاق بالخط الأول بكامل طاقتها بالاتجاهين بعد إصلاح الشبكة الكهربائية بسبب سقوط قطعة من لوح صاح معدني من أعلى كوبري غمرة.

حيث كان يتم تشغيل قطارات المترو من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء بالاتجاهين ومن محطة الشهداء حتى سراى القبة اتجاه واحد ( سكة مفرد ) ومن محطة سراى القبة حتى محطة المرج الجديدة بالاتجاهين.

وأوضح أن ذلك بعد حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية نتيجة إلقاء شخص مجهول بجسم غريب (لوح معدنى) من الخارج على الشبكة بين محطتى غمره والدمرداش بالخط الأول مما أدى إلى تعطل حركة القطارات، مؤكدًا أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على إصلاحه فى أسرع وقت وعودة الحركة إلى طبيعتها.

وأعلن أن حركة القطارات بالخط الأول كانت تعمل من محطة حلوان حتى محطة السادات فى الاتجاهين ومن محطة سراى القبة حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين ومن محطة سراى القبة حتى محطة السادات اتجاه واحد  .

في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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مترو الأنفاق عودة حركة المترو خط المترو المترو

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