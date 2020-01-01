رامي صبري يجري جلسة تصوير أستعدادا لطرح أغنية "خطيرة"

اجرى المغني رامي صبري، جلسة تصوير ليشوق جمهوره لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "خطيرة"، وذلك عبر صفتحته الرسمية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام"".









وظهر صبري، في الصور، بلوك جذاب، وتنوعت اماكن التصوير ما بين البحر والبر، حيث علق على الصور بجملة "قريبًا"، ومن ناحية آخرى تفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات.







