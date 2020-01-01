رامي صبري يجري جلسة تصوير أستعدادا لطرح أغنية "خطيرة"
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:45 م
سعد نبيل
اجرى المغني رامي صبري، جلسة تصوير ليشوق جمهوره لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "خطيرة"، وذلك عبر صفتحته الرسمية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام"".
وظهر صبري، في الصور، بلوك جذاب، وتنوعت اماكن التصوير ما بين البحر والبر، حيث علق على الصور بجملة "قريبًا"، ومن ناحية آخرى تفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات.
يذكر أن آخر أعمال المطرب رامي صبري أغنية "حياتي مش تمام" وهي من ألحان عزيز الشافعي،وتوزيع جلال الحمداوي وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عقب طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".