مؤشرات البورصة تواصل الصعود بالمنتصف.. و"الأجانب" و" العرب " يقتنصون فرص شراء الأسهم





واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات اليوم بدعم مشتريات أجنبية وعربية في محاولة لإقتناص فرصة شراء الأسهم الجيدة قبل عطلة عيد الأضحي.









ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.15 % عند مستوى 10585.8نقطة ، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.9% عند 1528.1 نقطة، وارتفع أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.91% ليصل إلى 2348.1 نقطة.





واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي 156.9 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 113.5 مليون جنيه، و43.3 مليون جنيه على التوالي.





وفي تلك الأثناء بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 252.5 مليون جنيه، من خلال 111.6 مليون سهم، عبر 11.5 ألف صفقة.