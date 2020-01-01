تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث قسم الموسكى

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهماه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"، لجلسة 25 أغسطس المقبل.





ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.









قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، بمعاقبة 4 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة 3 متهمين بالإكراه بدائرة قسم الخليفة، بالسجن المشدد 15 سنة.





صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى اللبان، بعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ودكتور محمد بركات وشريف محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر.





وأسندت النيابة للمتهمين " محمد. ع"، و"أحمد.م"، و"حمدى. أ"، و"إسراء.ع"، تهمة سرقة المنقولات والمبالغ المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليهم "ي.ز"، و" م.ي"،و "م.أ"، وذلك حال حيازة المتهم الأول والثانى لسلاح نارى، بأن استوقفوهم بزعم أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واصطحبوهم لسيارة أجرة يستقلونها، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.





كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة التدخل فى وظيفة من من الوظائف العمومية وهى رجال الضبط القضائي بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك.









في سياق آخر، كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل بالجيزة، إذ تبين أن الشاب بكامل ملابسه، ولا يوجد به إصابات ظاهرية، ولا شبهة جنائية حول الواقعة.





وأفادت التحقيقات، أنه ألقى بنفسه بنهر النيل منتحرًا، نتيجة مروره بأزمة نفسية لعدم زواجه من حبيبته، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.





كانت تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل بمنطقة القصبجى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب انتشلها رجال الإنقاذ النهرى، بعد أن طفت على سطح المياه.



