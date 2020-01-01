رجب الشرنوبي يكتب: مصر خالية من فيروس سي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
إحتفلت أمس منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للفيروسات.. كما أحتفلت مصر أيضاً بالتخلص نهائياً من فيروس سي..هذا الفيروس الذي ظل لسنوات يحصد الآلاف من أرواح المصريين سنوياً.

أُطلِقت عبارة"مصر خالية من فيروس سي" بأكثر من لغة علي أعلي نقطة لعدداً من المواقع الأثرية والمشروعات القومية التي تنتشر علي كل مكان في مصر.

من أبراج العالمين الجديدة مروراً ببرج القاهرة  وميدان التحرير ومحور روض الفرج والعاصمة الإدارية وصولاً للدير البحري بالأقصر..إنطلقت  رسالة من مصر إلي كل العالم تحمل كل مشاعر الحب والتقدير والتعايش المشترك .

مصر التي كانت دائماً شريكًا في صنع التاريخ  والحضارة الإنسانية ستظل وستبقي أيضاً شريكًا رئيسيًا في صنع مستقبل البشرية..هكذا بدت الرسالة بالنسبة لي وللكثيرين..تاريخ أرض الكنانة مليئًا بالعثرات والأحداث الجسام ولكنه مليئاً أيضاً بالصحوة والإنتصارات  

بعد سنوات من التعثر عقب أحداث يناير وتبعاتها بدأت مصر تأخذ من جديد طريق البناء والتنمية..أدركت مصر بإرادة حقيقية أنه لابديل لها عن بناء المواطن المصري أولاً حتي يكون لها مكان في مستقبل جيد..فكان الإهتمام بمحوري بناء الأنسان من التعليم والصحة.

بدأت مصر في المشروع القومي "مائة مليون صحة" في أكتوبر من عام ٢٠١٨ وكانت أهم أهدافه التصدي لفيروس سي..وصل حجم المسح لأكثر من ستون مليون مواطن..أستكمل من أثبتت الإختبارات والتحاليل إصابته بهذا الفيروس اللعين رحلة علاج مجانية..وبعد عدة أشهر من العمل الشاق لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة..وزارة الصحة بكل مستشفياتها و الهيئات والمعاهد الصحية المرافقة لها..تم القضاء علي هذا الوباء الذي كان سبباً مباشراً في فقدان ملايين من المصريين علي مدار عقود من الزمن.

"مائة مليون صحة" ليست مجرد مبادرة..بل رمز ضمن رموز المشروعات القومية مثلها في ذلك مثل العاصمة الإدارية الجديدة "درة المدن الجديدة..ما إن تم القضاء علي فيروس سي حتي تشعبت المبادرة وتفرعت لتشمل تغطية صحية جديدة للمواطنين المصريين.

 الكشف علي أمراض الثدي العقم عند السيدات..ثم ضعف الإبصار والسمع عند أطفال المدارس وطلبة الجامعات والأمراض المزمنة من الضغط والسكر كانت مراحل تالية من المبادرة وتم القضاء نهائيًا علي قوائم الإنتظار.

كل هذا توازياً مع المشروع القومي للتامين الصحي.. الذي بدأ العمل به فعلاً من بور سعيد وبعض المحافظات ومايتضمنه من أنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة ماهو موجود منها إلي جانب الإعتناء بدخول أعضاء المنظومة الطبية.

ماحدث من طفرة علي منظومة الصحة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية يستحق التقدير..يشهد علي ذلك ماحدث أثناء التعامل مع فيروس كيوبيد19"كورونا"علي مدار الأشهر الماضية.. الأرقام علي مستوي العالم متوفرة لمن أراد التأكد من ذلك والهدف دائما صحة المصريين.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ يوم

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصر تثمن جهود السعودية والإمارات للحل السياسي في اليمن

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يبحث عن بديل موليكا

منذ أقل من ساعة

تفاصيل إنقلاب تيرشتيجن على قادة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يثير قلق الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يرفض الإسماعيلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

11:32 ص

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»