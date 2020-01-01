نبيل الحلفاوي يكشف عن رأيه في إطلاق اسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي على محطة مترو

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كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن رأيه في إطلاق اسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي، على محطة مترو الزمالك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب نبيل الحلفاوي، تغريدة جديدة قال فيها: "‏بشأن تسمية محطة مترو الزمالك، بالطبع أشهر من قطن هذا الحي هي هرم مصر والعالم العربي أم كلثوم،لكني أتساءل لماذا لا تسمى محطات المترو بحسب أماكنها تسهيلاً على المتعاملين معها كالمتبع في وسائل المواصلات عمومًا؟، فتكون محطة الزمالك ومحطة التحرير ومحطة رمسيس.. إلخ".



وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي، الدرامية مسلسل "أمر واقع"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة،ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رفعت،بطولة كريم فهمي،نجلاء بدر،ريم مصطفى، أحمد وفيق،ملك قورة،نهى عابدين.



والجدير بالذكر أن نبيل الحلفاوي يشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب خالد الصاوي،حنان مطاوع، أحمد رزق، نور محمود، معتز هشام، وآخرون ، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.