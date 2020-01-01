واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1095) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:





أثمرت الحملات عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة صان الحجر (بمحافظة الشرقية) لحيازته ( 1،248 طن " لحوم مجمدة – كبدة مجمدة ") مجهولة المصدر.





تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





قامت بضبط أمين عهدة مجمع تابع لإحدى الشركات بأحد المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1335 عبوة سلع غذائية "عصائر – بسكويت – جبن أبيض - نشا) مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة للاستهلاك الأدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها.





تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





استطاعت ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج خراطيم الكهرباء بدائرة مركز شرطة تلا (بمحافظة المنوفية) لتصنيعه (28600 متر خراطيم كهربائية "منتج نهائى" 4 أطنان مواد خام "بولى إيثلين"مستلزمات إنتاج) مجهولة المصدر.





تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





تمكنت من ضبط مالك شركة بدون ترخيص لتجارة ساعات اليد بدائرة قسم شرطة الموسكى (بمحافظة القاهرة) لحيازته (14925 ساعة يد مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية).





تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





نجحت في ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه فى ( 495 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى للإستيلاء على أموال الدعم، قدرت بقيمة مالية بلغت (66825) جنيه مصرى.





كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، وأسفرت عن ضبط (149) قضية بإجمالى مضبوطات (3289) عبوة سجائر.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



