4 أحداث مهمة تنتظر المصريين بعد عيد الأضحى.. تعرف عليها

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
هناك عدد من الأحداث المهمة التي تنتظر المصريين بعد عيد الأضحى مباشرة، وذلك بعد الانتهاء من فترة الإجازة وعودة مؤسسات الدولة للعمل مرة أخرى.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز الأحداث التي تنتظر المصريين بعد عيد الأضحى:

١. من المنتظر عودة الحدائق المغلقة للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل تراجع الإصابات، فكشف وزير الزراعة السيد القصير عن توجيهات رئاسية بفتح الحدائق والمتنزهات بعد عيد الأضحى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

٢. كما ينتظر المصريين بعد عيد الأضحى عودة مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، حيث تستأنف مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي اجتماعات الجولة الثانية للمفاوضات بشأن سد النهضة في 3 أغسطس المقبل.

والجدير بالذكر أنه بعد إعلان إثيوبيا أنهم لديهم النية في انطلاق عمليات ملء خزان سد النهضة الذي كلف إنشاؤه 4.8 مليارات دولار، رغم تعثر المفاوضات بين وزراء الري تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن وكذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وناشدت الدول الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا التدخل بشكل عاجل.

٣. وتظهر نتيجة الثانوية العامة كأحد أبرز الأحداث التي تنتظر المصريين عقب العيد، حيث استقرت وزارة التربية والتعليم على ظهور وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، بعد عيد الأضحى.

وحسب الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بالوزارة فنسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2020 لن تقل عن ٧٨% وذلك لأن المؤشرات العامة لنتيجة الثانوية العامة 2020 مبشرة، وستكون أعلى من العام الماضي.

٤. ويمكن أن تعود صلاة الجمعة إلى المساجد وفق إجراءات احترازية، حيث قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك نية لعودة صلاة الجمعة بعد عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يحدد الموعد ولا الكيفية لصلاة الجمعة وكل هذا قيد الدراسة.

وحسب تقارير تدرس وزارة الأوقاف خلال الفترة الحالية ضوابط العودة وعلى رأسها تقليل زمن الخطبة بدلا من 20 دقيقة ليكون 7 دقائق أو 10 دقائق على أقصى تقدير.

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