تركيا تواصل كذبها بشأن إنشاء قاعدة عسكرية بعمان

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:38 م
أردوغان
أردوغان

تواصل تركيا أكاذيبها بشأن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في سلطنة عمان، على حدود دولة الإمارات.

 

ونفى رجب صويلو، في تصريحات صحفية، نقلها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني،عن المسؤول اتفاق تركيا وعمان على إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في عمان.

 

وقال مراسل "ميدل إيست آي"، ردًا على تصريح المسوؤل التركي بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في عمان: "عادة ما يكون المسؤولون الأتراك علنيين جدًا بشأن انتشارهم العسكري".

 

وكان كتاب ومحللين أتراك، رجحوا عقد اتفاقية عسكرية بين تركيا وسلطنة عمان، يتم بموجبها إنشاء قاعدة عسكرية تركية في السلطنة على حدود الإمارات.

 

وتناقل خبراء ورؤساء مراكز بحثية الأنباء على نطاق واسع، وذكروا أن القاعدة ستكون في "البرمي"، معتبرين أن ما يحدث هو تهديد للأمن القومي الإماراتي.

 

وبدأت العلاقات العسكرية والدفاعية بين مسقط وأنقرة تشهد تطوراً ملحوظاً، لا سيما مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في العام 2011.

 

وفي العام 2015، وقّع الجانبان على عقد يقضي بتسليم الجيش السلطاني العُماني 172 مدرعة (بارس-3) القتالية من طرازات مختلفة بحلول العام 2020.

 

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قاعدة عسكرية عمان تركيا أكاذيب تركيا

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