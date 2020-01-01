شوبير يكشف مصير أزارو مع الأهلي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
محمد الصو
‏أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، لن يشارك في تدريبات المارد الأحمر بالوقت الحالي.

وأضاف أحمد شوبير في تصريحات اذاعية عبر برنامجه "مع
شوبير":" أزارو لن يعود إلى تدريبات النادي الأهلي في الوقت الحالي، ولكنه سينضم إلى التدريبات الجماعية، مع بداية الموسم الجديد".

وتابع: "أزارو مهاجم جيد وفرص ظهوره مع الفريق الأهلي بالموسم الجديد، قوية جدًا والسويسري رينيه فايلر المدير
الفني للأهلي، مستعد لفتح صفحة جديدة معه".

واختتم: "اللاعب سيعود عقب نهاية الموسم الحالي، وهو يمتلك قدرات كبيرة جدًا، وقادر على قيادة هجوم الأحمر لسنوات مقبلة".

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