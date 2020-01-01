بشرى سارة.. "حميات جرجا" تعلن تسجيل "صفر كورونا"

أعلنت مستشفى حميات جرجا بجنوب محافظة سوهاج، عن خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، لتسجل بذلك صفر إصابات كورونا وتصبح أول مستشفى يعلن تسجيل صفر إصابات في المحافظة.





ومن جانبه قال الدكتور عماد فرجاني، المدير الوقائي بالإدارة الصحية بجرجا، في تصريحات صحفية إنه جرى خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من مستشفى حميات جرجا، لافتا إلى أن آخر حالة مصابة بالفيروس المستجد تعافت وخرجت، أمس الثلاثاء، من المستشفى.





وأكد "فرجاني" أن الإدارة الصحية بجرجا لم تسجل منذ أمس أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بذلك تعد مستشفى حميات جرجا خال من مصابي الفيروس المستجد.





وتابع أن مستشفى حميات جرجا سجل 34 حالة مصابة بكورونا منذ بداية انتشار الفيروس حتى الآن، لافتا إلى أن المستشفى يعمل بقوة 48 سريرا و16 غرفة وبها شبكة غازات موزعة على الغرف.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.



