الفضائل والمستحب.. كل ما تريد معرفته عن يوم عرفة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
ينتظر المسلمون في جميع بقاع العالم، يوم عرفة، كل عام، للإكثار من الأذكار والدعوات، حيث تتعدد فضائله، فصيامه يكفر سنتين، ويعتق الساعي من النار.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن يوم عرفة كالفضائل والمستحب فعله.

١. تعددت الأقاويل بشأن تسمية عرفة بهذا الاسم، منها رواية، أن آدم عرف حواء فيها، وأخرى بأن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: "أعرفت أعرفت؟" فيقول إبراهيم: "عرفت عرفت" ولهذا سميت عرفة.

٢. يبدأ يوم عرفة مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها.

٣. يتحقق الوقوف بعرفة بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة، سواء كان واقفًا أو راكبًا أو مضطجعًا، لكن إذا لم يقف الحاج داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم فقد فسد حَجُّه.

٤. يصلي الحاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين.

٥.يعتبر الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان الحج وذلك لقول النبي محمد: "الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه".

٦. يستحب الإكثار من الدعاء والتلبية وذلك لقول النبي محمد: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

٧. صيام يوم عرفة يكفر سنتين، حسب حديث رسول الله محمد: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

٨. لا يجوز للحاج الصيام، كون النبي محمد كان مفطرًا حينما وقف في يوم عرفة.

٩. يتجلى الله عز وجل للعبد الصائم في يوم عرفة ليغفر له ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة.

١٠. يعتبر يوم عرفة، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف: ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ؟".

١١. بعد غروب شمس عرفة، ينفر الحجاج إلى مزدلفة للمبيت بها، ويصلي بها الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوم عرفه يوم عرفة فضائل عرفه بوابة الفجر المستحب بعرفه الحج عرفة اخر الاخبار

أخبار تهمك

تفاصيل إنقلاب تيرشتيجن على قادة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ يوم

مانشستر سيتي يقدم عرضا رسميا لضم كوليبالي

منذ 40 دقيقة

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ 40 دقيقة

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 18 ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر تثمن جهود السعودية والإمارات للحل السياسي في اليمن

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 17 ساعة

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"يويفا" يحدد مصير لقاء السيتي والريال بعد إصابة دياز

منذ ساعة و 18 دقيقة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

فضائل صيامه وأعماله.. كل ما تود معرفته عن "يوم عرفة"

أشياء كان يفعلها النبي صلي الله عليه وسلم في الحج

الإفتاء توضح فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج

الإفتاء توضح فضل صيام يوم عرفة

"كفارة عام".. كل ما تود معرفته عن صيام عرفة

"كفارة للذنوب".. أهم الأعمال والأدعية المستحبة في "يوم عرفة‎"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

11:32 ص

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

10:17 ص

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

08:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»