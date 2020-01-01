الفضائل والمستحب.. كل ما تريد معرفته عن يوم عرفة

ينتظر المسلمون في جميع بقاع العالم، يوم عرفة، كل عام، للإكثار من الأذكار والدعوات، حيث تتعدد فضائله، فصيامه يكفر سنتين، ويعتق الساعي من النار.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن يوم عرفة كالفضائل والمستحب فعله.





١. تعددت الأقاويل بشأن تسمية عرفة بهذا الاسم، منها رواية، أن آدم عرف حواء فيها، وأخرى بأن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: "أعرفت أعرفت؟" فيقول إبراهيم: "عرفت عرفت" ولهذا سميت عرفة.





٢. يبدأ يوم عرفة مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها.





٣. يتحقق الوقوف بعرفة بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة، سواء كان واقفًا أو راكبًا أو مضطجعًا، لكن إذا لم يقف الحاج داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم فقد فسد حَجُّه.





٤. يصلي الحاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين.





٥.يعتبر الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان الحج وذلك لقول النبي محمد: "الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه".





٦. يستحب الإكثار من الدعاء والتلبية وذلك لقول النبي محمد: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".





٧. صيام يوم عرفة يكفر سنتين، حسب حديث رسول الله محمد: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".





٨. لا يجوز للحاج الصيام، كون النبي محمد كان مفطرًا حينما وقف في يوم عرفة.





٩. يتجلى الله عز وجل للعبد الصائم في يوم عرفة ليغفر له ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة.





١٠. يعتبر يوم عرفة، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف: ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ؟".





١١. بعد غروب شمس عرفة، ينفر الحجاج إلى مزدلفة للمبيت بها، ويصلي بها الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير.



