نجوم الفن الشعبي يحيون حفلاً غنائيًا أون لاين في عيد الأضحي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يستعد كل من أحمد عدوية، وعبد الباسط حمودة، أحمد شيبة، وطارق الشيخ، لإحياء حفلاً غنائيًا أون لاين عبر يوتيوب، وذلك يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 10 مساءً.


ومن المقرر أن يقدم أحمد شيبة خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة منها: "آه لو لعبت يازهر"، "يعلم ربنا"، وأغنية"100 وش".

وفي سياق آخر، قدم أحمد شيبة مؤخرًا أغنية مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصري، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.

والجدير بالذكر أن أحمد شيبة،  قدم مؤخرًا أغنية جديدة مع المطربة أمينة تحمل اسم"خليك في البيت"، وهي من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، والكليب من إخراج هيثم عنتر، وشارك في الكليب أحمد بدير، كمال أبورية، مها أحمد، أحمد ماهر.

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