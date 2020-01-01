إسرائيل تسجل أكبر ارتفاع يومي بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يعد أكبر ارتفاع يومي في البلاد منذ بداية الجائحة.

 

ورصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، ست وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة، ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 486 حالة وفاة.

 

وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في إسرائيل منذ بداية الجائحة 66555 ، منها 32692 حالة شفاء، و33377 حالة نشطة، بما في ذلك 315 مريضا في حالة خطرة، 96 منهم موضوعون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وجاءت نتائج نحو 8.4% من فحوص كورونا الجديدة في إسرائيل إيجابية.

 

وتظهر إحصاءات موقع Our World in Data، أن إسرائيل تخطت أمس الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" بالنسبة لكل مليون مواطن، وصعدت إلى المرتبة الخامسة عالميا في هذا المقياس، بعد سلطنة عمان وبنما والبرازيل والبحرين.

 

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