محافظ الجيزة: وقف مشرف وسائق نظافة عن العمل لمدة 3 أشهر

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بالإيقاف عن العمل لكل من إسلام إدريس فرج الله المشرف عن قطاع النظافه بالهرم ورمضان سيد عبد الحميد السائق بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات مع وقف صرف نصف أجرهما ابتداء من تاريخ الإيقاف.





وجاء قرار محافظ الجيزة نظرًا لقيام الموظفين المذكورين بإلقاء المخلفات والرتش بترعة المريوطية، بدلًا من رفعها ونقلها لمحطات المناولة المخصصة، لذلك وهو الامر الذى يحدث ضررًا جسيمًا بالترعة ويعد تكاسلًا كبيرًا من العاملين في أداء المهام المطلوبة منهم بالشكل الصحيح والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.





ووجه المحافظ، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بسرعه اتخاذ اللازم نحو إخطار النيابة الإدارية بقرار الإيقاف لعرض أمر المذكورين على المحكمة التأديبية.





كما وجه راشد، هيئة النظافة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لرفع أي مخلفات من مجرى الترعة وعدم السماح بإلقاء أي مخلفات بها، مشيرًا أن المحافظة تسعى لتغير الصوره النمطية عن ترعة المريوطية وتحويل مظاهر القبح التي عانت منها الترعة على مدار سنوات إلى مظهر حضاري يليق بالمكانه السياحية للمنطقة.





وأكد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، أنة لا تستر على فاسد أو مخالف بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة مؤكدًا ان المحافظة تبادر بإحالة المخالفين أو المتقاعسين إلى الجهات القانونية والرقابية لاتخاذ الاجراء اللازم حيالهم مشددًا أن المحافظة لن تتوان عن تحقيق الانضباط فى كافة الاجهزة وان على الجميع تحمل مسئولياته تجاه ما يكلف به من عمل.





ولفت، إلى أن المحافظة يسعدها تلقى شكاوى أو بلاغات المواطنين بشأن أي أعمال مخالفة أو سلوكيات خاطئة من موظفي الجهاز الإداري للتحقيق والتعامل الفوري معها.





ضبط ١٢ طن دواجن فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر بالجيزة

في سياق تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط ١٢ طن دواجن فاسدة غير صالحه للاستخدام الأدنى ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك خلال حملات نفذتها المحافظة لضبط الأسواق خلال فتره عيد الأضحى.













أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي في اطار المجهودات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك مؤكدا استمرار الحملات لضبط المخالفين.









وأضاف أنه تم ضبط ١٠ طن مصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لحوم ودواجن بمنطقه أبوصير بمركز البدرشين كما تم ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحلات جزاره وتروسيكلات بمنطقه إمبابة.









وشدد محافظ الجيزة على مدير مديريه الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض للمواطنين.





من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم ضبط اكثر من طن متقطعات وجلود ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مجزر بمنطقه أبوصير بالبدرشين.









وأضاف أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



