93.7 مليون جنيه أرباح "إيديتا "خلال أول 6 شهور من 2020

كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية المجمعة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2020، والتي أسفرت نتائجها عن تراجع أرباحها بنسبة 44 % على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت أرباحاً بلغت 93.78 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 167.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.





وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.73 مليار جنيه، مقابل 1.84 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة إلى 129.66 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 150.6 مليون جنيه في النصف الأول من 2019.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 83.06 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 124.92 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.







