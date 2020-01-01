تراجع أرباح "إم.إم. جروب" بنسبة 20.8% خلال النصف الأول من 2020









كشفت البورصة المصرية اليوم الأربعاء عن القوائم المالية المجمعة لشركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، خلال النصف الأول من 2020، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباحها بنسبة 20.88 %، على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية ، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 210.03 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 265.46 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من 2020 لتصل إلى 4.34 مليار جنيه و، مقابل 5.34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من 2020 لتسجل نحو 204.65 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 208.52 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وحققت شركة جروب للصناعة والتجارة العالمية، خلال الربع الأول أرباحاً بقيمة 106.64 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 142.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من 2020، إلى 2.23 مليار جنيه، مقابل 2.896 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، تراجعت الأرباح، لتسجل 106.21 مليون جنيه، مقارنة بنحو 109.62 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.







