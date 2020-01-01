انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة وسط العاصمة العراقية بغداد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:30 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا أعلنت فيه أن عبوة ناسفة انفجرت داخل حافلة وسط العاصمة بغداد.


وانفجرت العبوة الناسفة داخل عجلة نوع كيا، صباح اليوم، قرب محطة وقود الكيلاني في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد".

 

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن "الانفجار ادى الى جرح خمسة مواطنين كانوا داخل العجلة وحصول اضرار مادية بها".

 

نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ "كاتيوشا"، وقالت في بيان "تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء غير دقيقة عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي".

 

وأضافت "ننفي هذا الأنباء ونؤكد أنه لم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد أي عملية إطلاق أو سقوط لصاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي".

 

وتابعت "ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات بما يخص الأحداث الأمنية مِن المصادر الرسمية المخولة بذلك".

 

 وقد أفادت معلومات أولية نقلها مراسل RT في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعرض موقع عسكري داخل مطار بغداد الدولي إلى قصف بصواريخ "كاتيوشا".

 

وقال مراسلنا نقلا عن ضابط في المطار، إن "معسكر النصر (فيكتوري سابقا) تعرض لقصف بصواريخ كاتيوشا"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل وإذا ما كانت هناك خسائر أم لا.

 

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