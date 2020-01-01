من هي أماني أبو زيد المصرية الأكثر تأثيرًا في القارة الإفريقية؟

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
لم يكن اختيارها من فراغ، بل لدورها العظيم في إطلاق المبادرات القارية، التي تشمل مشروعات كبرى، حيث تعتبر الدكتورة أماني أبو زيد- مفوضة البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي التي اختيرت كواحدة من أكثر 100 أفريقي سمعةً وتأثيرًا لعام 2020- السيدة الوحيدة من شمال أفريقيا ومن مصر التي تضمنتها القائمة.

اختيارها ضمن الشخصيات المؤثرة
لم يكن اختيار أبو زيد، كواحدة من أكثر 100 أفريقي سمعةً وتأثيرًا لعام 2020، الأول من نوعه، بل سبق اختيارها ضمن أكثر ٥٠ سيدة تأثيرا في قارة افريقيا، وذلك في عامي  2019و 2012 في القائمة التي تضم نساء متميزات يعتبر عملهن مصدر إلهام للجيل القادم من النساء في إفريقيا.

حياتها العلمية 
تميزت أبو زيد في دراستها منذ الصغر، حيث أنها حاصلة على الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الإفريقية، ثم الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وبكالوريوس هندسة الاتصالات الكهربائية من جامعة القاهرة، والدبلوم العالي للدراسات الفرنسية الفنون والآداب المعاصرة من جامعة السربون فرنسا.

مناصبها
تقلدت أبو زيد، العديد من المناصب، حيث عملت بالبنك الإفريقي للتنمية (AfDB) ككبير مستشارين للموارد الطبيعية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واختيرت لعضوية المجلس الدولي لإدارة مستقبل الطاقة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ثم شغلت منصب مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي المنتخبة.

ابتكارات 
تحظى بحياة مكتظة بالابتكارات والمبادرات، حيث قامت بإدارة وتنفيذ مشروعات كبرى ومبتكرة مثل أكبر محطة لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية المركزية في العالم"نور".

وشاركت أبو زيد، في إطلاق "سوق النقل الجوي الافريقي الموحد" والذي يعد مشروعًا رائدًا للإندماج الإفريقي ضمن أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

وتعد أماني أبو زيد، السيدة الوحيدة من شمال أفريقيا ومن مصر التي تضمنتها القائمة المرموقة لعام ٢٠٢٠.
 
وتضم القائمة 47 امرأة و53 رجلًا من مختلف القطاعات بما في ذلك ؛ القيادة والفنون والتعليم والأعمال.

معايير الاختيار هي: النزاهة والرؤية والتأثير، ومشهورون بتأثيرهم الاجتماعي، بالإضافة إلى ريادة الأعمال، التي تسهم في تطوير وتنمية الدول والمجتع والأعمال في أفريقيا وتؤثر على الحياة بشكل إيجابي.



 

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