يارا تروج لحفلها بعيد الأضحى المبارك.. التفاصيل كاملة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:25 ص
يارا
يارا
سعد نبيل

روجت الفنانة يارا، لحفلتها المقرر إقامتها ضمن احتفالات عيد الاضحى المبارك، بدبي، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت يارا، مقطع فيديو، معلقه عليه: "العطاء يزين ليالينا.. العيد في #دبي و MBC الأمل تقدم لكم حفل "العيد والعطاء" في دبي أوبرا لدعم أزمة الأطفال الذين تأثروا بجائحة كورونا. يزين الحفل أجمل عطايا الفن العربي . حيث سيتم تخصيص ريع الحفل بالكامل لدعم حملة رؤية جديدة التي أطلقتها منظمة اليونيسف. احجزوا تذاكركم من خلال الرابط المتاح في الستوري. ".


ويذكر أن آخر أعمال يارا، كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.



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#Repost @yaralb_lovers with @make_repost ・・・ . . العطاء يزين ليالينا.. العيد في #دبي و MBC الأمل تقدم لكم حفل "العيد والعطاء" في دبي أوبرا لدعم أزمة الأطفال الذين تأثروا بجائحة كورونا. يزين الحفل أجمل عطايا الفن العربي #يارا 😍❤️. حيث سيتم تخصيص ريع الحفل بالكامل لدعم حملة رؤية جديدة التي أطلقتها منظمة اليونيسف. احجزوا تذاكركم من خلال الرابط المتاح في الستوري. . Eid in Dubai and MBC Al Amal bring you “Celebrate Giving” at Dubai Opera. A concert with a cause to support children impacted by the pandemic, featuring our real star @yara 😍❤️ All proceeds will go towards the Unicef #Reimagine Campaign. Book your tickets on the Dubai Opera website to be a part of it. . #سفيرة_الغناء_العربي #يارا #يارا_فانز #يارا_لوفرز #دبي #دبي_اوبرا #لبنان #بيروت #السعودية #عيد_الاضحى #عيد_سعيد #Yaralb_lovers #YaraNews #DubaiOpera #Covid19 #Unicef #Children #Support #YaraSongs #Concert #Eid #EidMubarak #EidVibes

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