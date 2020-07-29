يارا تروج لحفلها بعيد الأضحى المبارك.. التفاصيل كاملة





روجت الفنانة يارا، لحفلتها المقرر إقامتها ضمن احتفالات عيد الاضحى المبارك، بدبي، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









حيث نشرت يارا، مقطع فيديو، معلقه عليه: "العطاء يزين ليالينا.. العيد في #دبي و MBC الأمل تقدم لكم حفل "العيد والعطاء" في دبي أوبرا لدعم أزمة الأطفال الذين تأثروا بجائحة كورونا. يزين الحفل أجمل عطايا الفن العربي . حيث سيتم تخصيص ريع الحفل بالكامل لدعم حملة رؤية جديدة التي أطلقتها منظمة اليونيسف. احجزوا تذاكركم من خلال الرابط المتاح في الستوري. ".









ويذكر أن آخر أعمال يارا، كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.











