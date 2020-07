يارا تروج لحفلها بعيد الأضحى المبارك.. التفاصيل كاملة

View this post on Instagram

#Repost @yaralb_lovers with @make_repost ・・・ . . العطاء يزين ليالينا.. العيد في #دبي و MBC الأمل تقدم لكم حفل "العيد والعطاء" في دبي أوبرا لدعم أزمة الأطفال الذين تأثروا بجائحة كورونا. يزين الحفل أجمل عطايا الفن العربي #يارا 😍❤️. حيث سيتم تخصيص ريع الحفل بالكامل لدعم حملة رؤية جديدة التي أطلقتها منظمة اليونيسف. احجزوا تذاكركم من خلال الرابط المتاح في الستوري. . Eid in Dubai and MBC Al Amal bring you "Celebrate Giving" at Dubai Opera. A concert with a cause to support children impacted by the pandemic, featuring our real star @yara 😍❤️ All proceeds will go towards the Unicef #Reimagine Campaign. Book your tickets on the Dubai Opera website to be a part of it.