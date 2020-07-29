شاهد.. تامر هجرس يستعرض لياقته البدنية بقفزة على البحر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
شارك الفنان تامر هاجر، جمهوره بصورة جديدة له من العطلة الصيفية، على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة وهو يقفز على أحدى الشواطئ.


وعلق تامر، على الصورة قائلًا: " Daddy Mac will make ya Jump jump good morning lovelies الحمدلله"، وكالعادة تفاعل عدد كبير من جمهوره ومتابعيه مع الصورة، من خلال التعليقات، والتي جاء أبرزها: " Morning bro daddy cool daddy daddy cool ، والقمر".


يذكر أن آخر اعمال تامر هاجر، مسلسل "بدل الحدوته تلاته" الذي شارك به السباق الرمضاني الماضي عام 2019، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة دنيا سمير غانم وأحمد رزق وعمرو وهبة وسمير غانم.



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