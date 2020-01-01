موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى المحافظات المصرية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:17 ص
ارشيفية
ارشيفية
أحمد القاسم
بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" ستكون صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام مختلفة، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الوباء في كافة محافظات مصر.

وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ‎وقفة عرفات ستكون يوم الخميس 30 من يوليو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى سيكون الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31 يوليو، ولكن تستمر الإجراءات الاحترازية في هذا العيد وعلى رأسها استمرار غلق الحدائق والمنتزهات.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي يود أن يعرفها المصريين عن صلاة عيد الأضحى المبارك المقرر أن يكون يوم الجمعة المقبل:

سيتم  نقل الصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة، كما حدث في صلاة عيد الفطر الماضية.

الدكتور  نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم بأداء خطبة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة.

سيحضر الصلاة عدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر، مع اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات.

أوصت دار الإفتاء بأن ينتظر المضحي حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة، وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة، ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة.

مواعيد وتوقيت صلاة العيد فى مدن مصر كالآتي: 

القاهرة 5:38، الجيزة 5:39، الإسكندرية 5:41، بورسعيد 5:32، السويس 5:33، العريش 5:26، الطور 5:32، سانت كاترين 5:30، طابا 5:25، شرم الشيخ 5:30، دمنهور 5:40، طنطا 5:38، المنصورة 5:36، الزقازيق 5:36، بنها 5:38، شبين الكوم 5:39، كفر الشيخ 5:38، الفيوم 5:41، بنى سويف 5:41، المنيا 5:44، أسيوط 5:44، سوهاج 5:43، قنا 5:39، أسوان 5:42، أبو سمبل 5:50، مرسى مطروح 5:52، الغردقة 5:33، الخارجة 5:50، الإسماعيلية 5:33، دمياط 5:34، السلوم 6:00، نويبع 5:27، حلايب 5:30، شلاتين 5:33.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعدة صلاة عيد الاضحى موعد صلاة عيد الأضحى عيد الاضحى صلاة العيد بوابة الفجر اول ايام عيد الاضحي الفجر اليوم

أخبار تهمك

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ أقل من ساعتين

"يويفا" يحدد مصير لقاء السيتي والريال بعد إصابة دياز

منذ ساعة

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل إنقلاب تيرشتيجن على قادة برشلونة

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ يوم

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مانشستر سيتي يقدم عرضا رسميا لضم كوليبالي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء توضح الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر المبارك 2019

موعد اداء صلاة عيد الفطر المبارك 1440 – 2019 في جميع محافظات مصر ة

تعرف على صيغة التكبير الصحيحة.. تكبيرات عيد الأضحى 2019

5 فتاوى مهمة بشأن صلاة العيد

4 قرارات هامة بشأن صلاة العيد.. تعرف عليها

كيف تؤدي صلاة العيد من البيت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:27 ص

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

10:17 ص

الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

11:32 ص

رسالة عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

08:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»