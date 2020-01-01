موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى المحافظات المصرية

بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" ستكون صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام مختلفة، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الوباء في كافة محافظات مصر.





وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ‎وقفة عرفات ستكون يوم الخميس 30 من يوليو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى سيكون الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31 يوليو، ولكن تستمر الإجراءات الاحترازية في هذا العيد وعلى رأسها استمرار غلق الحدائق والمنتزهات.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي يود أن يعرفها المصريين عن صلاة عيد الأضحى المبارك المقرر أن يكون يوم الجمعة المقبل:





سيتم نقل الصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة، كما حدث في صلاة عيد الفطر الماضية.





الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم بأداء خطبة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة.





سيحضر الصلاة عدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر، مع اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات.





أوصت دار الإفتاء بأن ينتظر المضحي حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة، وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة، ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة.





مواعيد وتوقيت صلاة العيد فى مدن مصر كالآتي:



