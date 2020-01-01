المصل واللقاح: كورونا سيصبح فيروسا موسميا مثل الأنفلونزا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إننا تجاوزنا فترة ذروة انتشار فيروس كورونا، وهناك تراجع في إصابات كورونا بفضل الاجراءات الاحترازية التي اتبعها الشعب المصري والدولة، ويجب الاستمرار في الحفاظ على هذه الاجراءات خلال فترة عيد الأضحى.

وأكد "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن برتوكولات العلاج المتبعة ساهمت إلى حد كبير في تراجع الإصابات، مشيرًا إلى أن حدة الفيروس أصبحت قليلة، وهناك تراجع في الحالات التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي، منوهًا بأن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ساهم في انخفاض نسبة الفيروس الذي تصل للمواطن خلال تعرضه للإصابة، موضحًا أن التعرض لجزء صغير من الفيروس، يقلل من حدة الإصابة والأعراض.

وتابع مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن هناك نظرية وبائية تقول بأن الفيروس كلما زاد انتشارًا يفقد جزء من وضعه الجيني ويصبح أقل فتكًا وأكثر ضعفًا، موضحًا أن الفيروس يكون هوائي في الأماكن المغلقة، بينما يضعف ويصعب انتشاره في الأماكن المفتوحة، مناشدًا المواطنين حال الرغبة في الخروج خلال عيد الأضحى بالخروج لأماكن مفتوحة وليست مغلقة مع الحرص على ارتداء الكمامة، منوهًا بأن فيروس كورونا سيصبح فيروس موسمي مثل الأنفلونزا، ولكنه يكون أقل حدة من الطريقة التي بدأ بها، وحتى لو كان هناك موجة ثانية ستكون أهون قليلًا من الموجة السابقة، وإن كان هذا الفيروس ليس له كتالوج.

وناشد "الحداد"، الأسر بالابتعاد عن التقبيل خلال المصافحة، وتوفير كمامة للجزار الذي يقوم بذبح الأضحية بديلة للتي يرتديها حيث أنه ينتقل من منزل لأخر، مع غسل يده جيدًا، وارتداء الكمامة لجميع الحاضرين لذبح الأضحية، مع تطبيق التباعد الاجتماعي، موضحًا أنه لا يوجد دليل حتى الآن حول انتقال الفيروس عبر اللحوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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