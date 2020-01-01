قرار صادم من برشلونة ضد آرثر ميلو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
غاب لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو عن استئناف تدريبات فريقه برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، وأشار مصدر في النادي الكاتالوني إلى أن الأخير يدرس اتخاذ إجراءات بحقه.

وقال المصدر من دون أن يدلي بمعلومات إضافية: "لم ينضم اللاعب إلى التشكيلة كما كان متوقعاً، ونحن ندرس الإجراءات التي يمكن أن نتخذها".

وبحسب الصحف الإسبانية، فإن آرثر لا يزال في البرازيل ويرفض العودة إلى صفوف فريقه، إذ لم يلعب أي دقيقة منذ إعلان انتقاله رسمياً إلى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة ستشهد انتقال صانع الألعاب البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي في الاتجاه المعاكس في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وكان الناديان اتفقا على بقاء اللاعبين في صفوف فريقيهما حتى نهاية المسابقات الرسمية لموسم 2019-2020 الذي تأذى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الصادرة في برشلونة أن "آرثر قال إنه لا نية لديه للعودة وطالب بفسخ عقده مع نادي بلاوغرانا".

بيد أن برشلونة ليس في وارد قبول طلب اللاعب وقد فتح إجراء تأديبياً بحقه.

وعاود لاعبو برشلونة تدريباتهم الثلاثاء، بعد فترة توقف قصيرة على إثر انتهاء الدوري المحلي في 19 يوليو (تموز) الذي شهد تتويج ريال مدريد بطلاً.

ويستعد برشلونة لخوض مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي ضد نابولي الإيطالي على ملعب كامب نو علماً أن مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

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