رامي جمال يتعاون مع حميد الشاعري في أغنية جديدة.. التفاصيل





وفي سياق آخر، يتعاون حميد الشاعري، في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم عزيز الشافعي، صابر كمال، محمد البوغة، مدحت العدل، أحمد حسن راؤول، محمود صلاح، أمير طعمية وأحمد حبيب، ومن الملحنين يتعاون مع محمد رحيم، بلال سرور، مصطفى شوقي، أحمد زعيم، عمرو الشاذلي.





وفي سياق آخر، طرح حميد الشاعري، مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "قادرين"، بمشاركة كل من إيهاب توفيق، هشام عباس، مصطفى قمر، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.



أعلن الفنان رامي جمال، عن تعاونه مع الفنان حميد الشاعري، بأغنية جديدة، من المقرر طرحها في ألبومه الجديد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشر رامي جمال، صورة جديدة له، ظهر فيها وهو داخل الاستوديو، برفقة حميد الشاعري والموزع توما، وعلق عليها قائلاً: "الأستاذ الكبير حميد الشاعري وأخويا الموزع العبقري توما، حالاً من الاستوديو، ألبوم تحفه وأنا عامل غنوة إن شاء الله تعجبكم".