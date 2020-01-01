فيرنر يكشف سبب قبول عرض تشيلسي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
كشف المهاجم الألماني الدولي تيمو فيرنر المنتقل حديثاً إلى تشيلسي الإنجليزي، أن وجود مدرب الأخير فرانك لامبارد على رأس الجهاز الفني كان سبباً أساسياً في انضمامه إلى الفريق اللندني.

وسجل فيرنر 34 هدفاً في مختلف المسابقات في صفوف لايبزيغ موسم 2019-2020 قبل أن ينتقل إلى "البلوز" الشهر الماضي.

وأكد فيرنر أن رؤية لامبارد حول مركزه في خط الهجوم الجديد في الفريق إلى جانب المغربي حكيم زياش المنتقل إليه من أياكس أمستردام الهولندي، جعلته يقتنع بالقدوم إلى تشيلسي وقال في هذا الصدد لموقع "البلوز" الرسمي: "كان (لامبارد) المفتاح، تكملنا كثيراً عن أشياء مثل أسلوب اللعب، الطريقة التي يريد أن يلعب فيها وكيف يراني في خط المقدمة وكيفية تأقلمي مع هذا الأمر".

وأضاف: "عندما تسنح لك الفرصة لترحل عن ناديك القديم والانتقال إلى ناد كبير مثل هذا، كان ذلك بالنسبة لي حلماً تحول إلى حقيقة لأن تشيلسي هو بالفعل ناد كبير".

وتابع: "أعرف بعض اللاعبين عندما توجوا بدوري أبطال أوروبا أمثال ديدييه دروغبا وفرانك لامبارد وبتر تشيك، وأريد أن أكون جزءاً من حقبة جديدة هنا وبالتالي سأبذل قصارى جهدي".

وختم: "سأحاول تسجيل أكبر عدد من الأهداف في صفوف تشيلسي لأن ذلك هو السبب الأساسي للتعاقد معي، أريد نقل عدوى تسجيلي الأهداف في صفوف لايبزيغ إلى هنا، وربما أسجل عدداً أكبر من الأهداف".

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